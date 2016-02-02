بغداد تحيل مشروع صيانة سد الموصل المهدد بالانهيار الى شركة ايطالية

احالت الحكومة العراقية الثلاثاء مشروع صيانة وتاهيل سد الموصل المهدد بالانهيار الى شركة "تريفي" الايطالية، وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامى لرئيس الحكومة ان مجلس الوزراء "وافق على قيام وزارة الموارد المائية بإحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته الى شركة تريفى الايطالية، وخوّل المجلس الوزارة "توقيع العقد مع الشركة المذكورة"، من دون الاشارة الى كلفة المشروع.

وبسبب اعمال العنف قرب السد الواقع على بعد نحو اربعين كيلومترا شمال شرق مدينة الموصل، توقفت اعمال الصيانة فيه بعد الهجوم الذى شنه تنظيم داعش فى المنطقة فى يونيو 2014 وتمكن خلاله من السيطرة على مساحات واسعة من محافظة نينوى، وصولا الى سد الموصل.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على السد الاستراتيجى بمساندة الطيران الاميركى من التنظيم الجهادى فى اغسطس 2014. لكن اعمال الصيانة لم تستانف فيه على الفور. وبات السد مهددا بالانهيار.

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