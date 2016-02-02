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إخلاء طائرة ركاب برتغالية بعد تهديد بوجود قنبلة على رحلة داخلية

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إخلاء طائرة ركاب برتغالية بعد تهديد بوجود قنبلة على رحلة داخلية إخلاء طائرة ركاب برتغالية بعد تهديد بوجود قنبلة على رحلة داخلية

طائرة برتغالية

قال متحدث باسم شركة الطيران البرتغالية (تي.إيه.بي) إنه تم إخلاء طائرة على متنها 38 راكبا في وقت مبكر يوم الثلاثاء إثر إخطار بوجود قنبلة عليها.

وكانت الطائرة تستعد لمغادرة مطار فارو في منطقة الغرب الواقعة بجنوب البرتغال في طريقها إلى لشبونة.

وبحسب رويترز قال المتحدث “كان هناك تهديد بوجود قنبلة وتم تسليم السلطات الطائرة لفحصها. وتم إخلاء الركاب.” وامتنع عن ذكر تفاصيل عن كيفية تلقي الإخطار بوجود تهديد. ولم تدل الشرطة بتعليق على الفور.

وكان مقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 6:05 صباحا بالتوقيت المحلي (0605 بتوقيت جرينتش) لكن التفتيش استمر حتى الساعة 0840 بتوقيت جرينتش.

ويقع المطار في منطقة تعج بالسائحين وأعلنت فيه ثاني أعلى حالة تأهب أمني لكن لم يظهر على جداول الرحلات أي تأخير آخر في مواعيد وصول ومغادرة الطائرات.

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