فيديو | دهس مواطنًا على يد طالب بكلية «الشرطة» فى الدقهلية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر واقعة الدهس، ويوضح الفيديو، الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة على أحد المحال بالمنطقة في الثانية من صباح الإثنين قيام شخص وبصحبته 2 آخرين بالسير بالسيارة بسرعة كبيرة، وفجأة تدور السيارة حول نفسها، ثم تصطدم بأحد الشباب أثناء سيره بالشارع، وتقذفه عدة أمتار على الرصيف المجاور.

وتلقى اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا من الرائد أبوالعزم منصور، رئيس مباحث بلقاس، يفيد بقيام طالب بالفرقة الأولى بكلية الشرطة بدهس شاب بإحدى شوارع بلقاس في الساعة الثانية صباحًا، وتم القبض على طالب الشرطة، «حسين.م.س»، 18 عامًا، وتم إحالته للنيابة العامة ببلقاس للتحقيق، والتي احتجزته، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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