عمرو الليثي وأحمد حسن يشاركان في حملة «القومي لنقل الدم»

أطلق المركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الحملة الدعائية الخاصة بتنظيم أكبر حملة للتبرع بالدم في العالم، والمقرر تنظيمها يوم 23 فبراير القادم.

وشارك في الفاعلية الإعلامي عمرو الليثي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة واحد من الناس، والذي يشارك بصفته سفير الخير بالحملة، ونجم الكرة المصرية أحمد حسن، وقد شاركا في إطلاق إشارة بدء الحملة على شكل بالونات تحمل شعار اليوم وتاريخه.

وكان الفنان تامر حسني، أطلق إشارة البدء بالحملة فى 19 يناير الماضي، ومن المقرر عقد ندوة توعوية بأهمية التبرع بالدم، لدعوة المواظنين للمشاركة.