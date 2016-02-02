فيديو|توفيق عكاشة:هناك خطة لتدمير مصر وضعت منذ حرب 73 تستهدف ضرب الأسرة والتعليم

قال الإعلامى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية قانونًا متميزًا، ولكن يشوبه عوار، حيث أن القانون يستهدف تخفيض العمالة من 6،5 مليون موظف الي مليون موظف، لافتًا إلي أن 5،5 مليون موظف سيتحولون الي قنابل موقوتة، قد تطيح بالنظام كما حدث مع نظام “مبارك” عن إتباعه سياسة الخصخصة.

وأشار “عكاشة”، خلال حواره ببرنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الفراعين”، مساء الإثنين، إلى أن هناك خطة لتدمير مصر وضعت منذ حرب 73 تستهدف ضرب الأسرة، والإعلام، والتعليم، ومن ثم سيكون مخرجات تلك القطاعات ضعيفة.

> وأضاف عكاشة: “سيكون عندنا جهاز إدارى العدد فى الليمون، وضعيف، وسيتم المطالبة بتغييره، فستحدث مظاهرات، فيسقط النظام”، مضيفًا “مينفعش أبق مصرى وأضرب على قفايا، وأسيب النخطط يتنفذ”.

" frameborder="0">