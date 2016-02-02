على طريقة فيلم المصلحة.. مطاردة بين الشرطة وتاجر مخدرات بمدقات جبلية بسيناء

شهدت المدقات الجبلية بأبو زنيمة بجنوب سيناء، مطاردة مثيرة بين قوات الأمن وأحد أباطرة المخدرات، نجحت من خلالها الشرطة فى ضبط المتهم، وتبين أنه هارب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء تمشيط قوات الأمن لمنطقة "وادى غرندلب" بأبو زنيمة، حيث شاهدوا سيارة "تيوتا لاند كروزر" تسير فى المدقات الجبلية، وعندما توجهت الشرطة إليها هرب سائقها ودخلت قوات الأمن معه فى مطاردة مثيرة بالمدقات الجبلية انتهت بالقبض عليه.

وتبين أن المتهم فحاول قائدها هارب من ليمان أبو زعبل عقب أحداث 25يناير 2011 فى قضية مخدرات حكم عليه فيها بالسجن المشدد، وتم تفتيش السيارة حيث عثر بداخلها على سلاح آلى وبندقية fn طبنجة و98 طلقة مختلفة الأعيرة، وأحاله اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام للنيابة.