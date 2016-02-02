"الصحفيين العرب" يدين تعذيب الإعلاميين اليمنيين المعتقلين بسجون الحوثيين

أدان اتحاد الصحفيين العرب اليوم تعذيب الصحفيين اليمنيين المعتقلين بواسطة جماعة الحوثيين باليمن، وهم الزملاء توفيق المنصورى وعبد الخالق عمران وأكرم الوليدى، الموجودين داخل سجن احتياطى (الثورة) بمنطقة (نقم) بالعاصمة صنعاء منذ التاسع من يونيو الماضى.

وطالب اتحاد الصحفيين العرب- فى بيان الثلاثاء- كافة المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة أعمال التعذيب، التى تقوم بها جماعة الحوثيين للزملاء الصحفيين المحبوسين فى السجون.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين فى المطالبة بضرورة الإفراج الفورى عن هؤلاء الزملاء، محملا جماعة الحوثيين مسئولية المحافظة على سلامتهم.

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