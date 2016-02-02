حماس تطالب بانتخابات جديدة فى الذكرى العاشرة لوصولها الى السلطة

> طالبت حركة حماس بمناسبة مرور عشرة اعوام على فوزها فى آخر انتخابات فلسطينية الثلاثاء باجراء انتخابات جديدة تضع حدا للانقسام الفلسطينى الذى تلى وصول الحركة الى السلطة فى 2006.

وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته كتلة حماس فى المجلس التشريعى فى غزة. واعلن نائب رئيس المجلس احمد بحر فى المؤتمر "مبادرة" تنص على "الاعلان عن موعد محدد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

>وشدد بحر، القيادى البارز فى حماس، على اهمية "العمل الفورى على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعى الناتج عن سنوات الانقسام واشاعة اجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلى واعتماد أسلوب الحوار البناء".

وجدد الدعوة الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية".

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