ملف| بعد 5 أعوام .. المصريون يبحثون عن 11 مطلبًا خرجت من رحم الثورة

إعداد : شيماء حفظي

مطالبٌ وصفها الجميع بأنها «مشروعة» لافتات عريضة مكتوبة بخط غير منظم في معظمها، ظهرت أكثر من حامليها، شعارًا غلب على كل الأماكن ولم يتوقف عند حدود ميدان التحرير فقط، “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية” كانت الشيئ الوحيد المشترك في كلما حدث ذاك اليوم، ويبقى من خمس سنوات من الجدل شيئ واحد يشغل تفكير “النخبة” هل 25 يناير ثورة أم لا؟!.

> «عيش، حرية، عدالة إنسانية، كرامة إنسانية» أربعة مبادئ تفرعت منها آلاف الأحلام، خاصة 11 ملفًا تتطلب إصلاح ناجز وخطة سريعة لإنقاذ الوضع، لنأتي بعد 5 أعوام ونرى ما حققته الحكومات المتتالية فيها.

ملف ” ” يتضمن:

** “حرية” كانت شعارًا لكنها توارت نهائيًا، خاصة مع تزايد أعداد الذين يتم القبض عليهم بتهم التعبير عن الرأي، ويقول خالد البلشي، إن الفترة الحالية هي أسوأ مراحل الحريات، فهي متراجعة على جميع المستويات، على مستوى حرية الحركة والصحافة والتنظيمات المدنية وأسوأ من فترات “مبارك” نفسه.. لقراءة الموضوع كاملًا : خالد البلشي: مطلب الثورة الأساسي لم يتحقق و«النظام يعيد إنتاج المشهد كاملًا»

** تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في نسبة القتلى لكل حادث، فالحوادث المصرية تسمى “حوادث جسيمة” والعنصر البشري سبب برئ من كل أسباب الحوادث، وبالرغم من تعاقب الحكومات فإن الدولة و البرلمانات السابقة لم تضعه ضمن أولوياتها، وأنه لن يتحرك أي مسؤول أزمة الطرق دون أن يضعها الرئيس تحت النظر.. لقراءة الموضوع كاملًا : فيديو| «عقيل»: السائقون «بريئون» من أسباب الحوادث وبرلمانات مصر لم تهتم بأزمة النقل

** في تقرير البنك الدولي للإنفاق الصحي لعام 2014/2015، أثبت أن الوضع الصحي في مصر سيئ للغاية، فجاء ترتيب مصر في المركز 124 على العالم من أصل 190دولة تقريبًا بعد دول إفريقية مثل بيتسوانا والجابون التي يصل معدل إنفاقها على الفرد 3 أضعاف إنفاق مصر في المتوسط، فمصر تنفق على الفرد بما يساوي 154 دلار في حين أن المتوسط العالمي للفرد يتراوح بين 800: 1000 دولار في السنة، وبعض الدول العربية تتخطى ذلك المتوسط لتصل إلى 2000 دولار للفرد.. لقراءة الموضوع كاملًا: خالد سمير: الطبيب ليس مسؤولًا عن «كوارث» الصحة ومازالنا نعمل بـ «عشوائية»

**” لدينا مشكلة كبيرة وهي أن المساحات التي استصلحت خلال الـ 30 سنة الأخيرة صغيرة جدًا، وأن التعداد السكاني يزداد بمعدل 2 مليون مواطن سنويًا، مع تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وبذلك فإن المشروع الوحيد الذي طرأ لتوسيع الرقعة الزراعية كمشروع تكام يكاد يكون قوميَا منذ عام 2010 وحتى 2015، هومشروع المليون ونصف فدان.. لقراءة الموضوع كاملًا: « مدير الدراسات الزراعية»: «المليون ونصف فدان» أول مشروع لحل أزمات الزراعة منذ 2010

** على مدار 5 سنوات مازال الوضع الاقتصادي في منطقة الصفر، وأنه برؤيا موضوعية مازلنا لم نحرز أي تقدم اقتصادي ومازلنا نعتمد على معونات الدول الشقيقة، وهذه البلاد أصبح لديها ضغوطها الاقتصادية الخاصة، فكل الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 تتحدث حول العدالة الاجتماعية و العيش برنامج الدعم، ووصول الدعم إلى مستحقيه ، وملف البطالة، وسبل دعم الشباب، وهذه المحاور لم تتغير وهذا يعني أن لا شيئ جديد يحدث..لقراءة الموضوع كاملًا:

رانيا يعقوب: محصلة الاقتصاد المصري في 5 سنوات «صفر»

** عندما تتحدث عن العدالة الاجتماعية، يرتبط هذا المفهوم بالمساواة كأقل ما يعرفها “العامة” ، وهوما يرى جورج اسحاق و المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى والمنسق العام لحركه «كفاية» أنها لم تتقدم خطوة واحدة حتى الآن، ولم يتحقق منها شيئ على الإطلاق.. لقراءة الموضوع كاملًا: جورج اسحاق: العدالة الاجتماعية «مطلب ثوري» ولم يتقدم خطوة واحدة

** عندما قرر”عبد الناصر” بناء السد رفض النوبيون الذين تم تهجيرهم أخذ تعويضات مثلما فعل مع النوبيين السودانيين، باعتبار ما فعلوه بترك منازلهم واجب وطني، ولا شيئ أكثر دلالة على وطنيتهم من استخدام الغة النوبية في حرب أكتوبر 1973..لقراءة الموضوع كاملًا : النوبيون «يفقدون الثقة» في الدولة.. و«النواب» يقتل حلم الدمج الذي بدأ في 2011

** احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة في تقرير ديفوس لجودة التعليم من بين 140 دولة، يعني مصر موقعها في التعليم الدولة رقم 139 وهذا وضع “كارثي”..لقراءة الموضوع كاملًا : كمال مغيث: مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة في جودة التعليم والوضع «كارثي»

** في آخر تقرير لعام 2012/2013 عن تزايد معدلات الفقر في محافظات الصعيد، حيث تصل نسبة الفقر فى ريف الوجه القبلى إلى 49.4% ، وفى حضر الوجه القبلى إلى 26.7% ، كما أكد التقرير أن أكثر المحافظات فقرا هى محافظة أسيوط حيث بلغت نسبة الفقر بها 60% ، يليها محافظة قنا 58% ، ثم محافظة سوهاج 55% ومحافظة الأقصر 47%، أما محافظة أسوان تصل نسبة الفقر بها إلى 39% ، وكذلك محافظة بنى سويف ، أما محافظة المنيا تصل النسبة إلى 30%.. لقراءة الموضوع كاملًا: خبير اقتصادي : الصعيد «منسي» منذ بناء السد العالي

** انخفضت القدرة الشرائية للأسرة المصرية بنحو 13 ضعفا بالمقارنة بسعر الإسكان المدعوم وأكثر من 25% بالنسبة إلى السوق الحر وهو الأمر الذي أثر بالسلب على قدرتها على حيازة مسكن ملائم أو حتى غير ملائم.. لقراءة الموضوع كاملًا : «دراسة»: مشروعات الإسكان لا تناسب محدودي الدخل و«ساكني العشش»

** الاستقرار الأمني حلم راود جميع المصريين بعدالثورة، لكن “مؤشر الديمقراطية” رصد أحداث العنف والإرهاب السياسي في مصر، لاستبيان أشكال ومسببات هذا العنف والإرهاب وسبل تقليل أضراره على كافة الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان..لقراءة الموضوع كاملًا:

الوضع الأمني وحلم الاستقرار.. تقرير: 2015 عام العنف والإرهاب