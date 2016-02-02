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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للغد

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للغد تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" للغد
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة غد الأربعاء 3 فبراير، ويطلب خبير الإذاعة والتليفزيون، كما أمرت بضبط أمير عاطف شاهد.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال رئيس هيئة النقل العام، وذلك لسؤالها حول تأثير اعتصام ميدان النهضة على حركة السير، كما تم عرض مقطع بخاص بحوار المتهم الأول محمد مرسى وقت توليه رئاسة الجمهورية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365

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