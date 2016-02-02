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حريق هائل بشركة طنطا للزيوت والصابون.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

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حريق هائل بشركة طنطا للزيوت والصابون.. والحماية المدنية تحاول السيطرة حريق هائل بشركة طنطا للزيوت والصابون.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
نشب حريق مروع، منذ قليل، فى شركة طنطا للزيوت والصابون، الكائنة بشارع نايف عماد بحى ثان مدينة طنطا، ما أثار الرعب فى قلوب العاملين بالشركة.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق مروع داخل شركة طنطا للزيوت والصابون، وعلي الفور تم انتقال سيارت النجدة و3 سيارات شرطة المطافئ وجار إخماد الحريق، وتحديد الخسائر.

وأكد مصدر من داخل الشركة، أن الحريق نشب بأقسام غير منتجة، وقسم الأحماض تحديدا، وتعاملت سيارات إطفاء الشركة مع الحريق وجهود جميع العمال والموظفين، كما وصلت 3 سيارات إطفاء، وجار التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل الوصول لأقسام الكياويات الحارقة.

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