خالد النبوي ورانيا يوسف يواصلان تصوير «7 أرواح» في نزلة السمان

يواصل المخرج طارق رفعت تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “7 أرواح” والذي يعد التجربة الإخراجية الأولى له في عالم الدراما، وهو من إنتاج زكي عبد الحميد وبطولة خالد النبوي ورانيا يوسف وإياد نصار، وتأليف محمد سيد بشير.

المشاهد التي صورها رفعت كانت في منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة، بمشاركة خالد النبوي، ولاتزال هناك العديد من المشاهد في نفس المنطقة التي تدور فيها بعض أحداث المسلسل، في حين سبق تلك المشاهد تصوير لعدة أيام في منطقة التجمع الخامس بمشاركة رانيا يوسف، ومن المقرر أن تبدأ المشاهد الداخلية في نهاية فبراير بأحد الاستوديوهات.

وتدور أحداث العمل حول شخصية ضابط شرطة يتولى القبض على أحد رجال الدولة، بعد تورطه فى قتل امرأة، وبعد أن يصل هذا الرجل لحكم الإعدام، يتقدم باستقالته، كى يعيش حياته بشكل طبيعى، ليتغير مجرى حياته، حيث تخطره سيدة مجهولة بأنها لاتزال على قيد الحياة، وأنه تسبب فى إعدام رجل بريء.