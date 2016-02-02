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الخميبس..«منيب باند» تحيى الذكرى 27 لرحيل «أحمد منيب» بأغانى تقدم لآول مرة

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الخميبس..«منيب باند» تحيى الذكرى 27 لرحيل «أحمد منيب» بأغانى تقدم لآول مرة الخميبس..«منيب باند» تحيى الذكرى 27 لرحيل «أحمد منيب» بأغانى تقدم لآول مرة

إحتفالا بالذكرى السابعة والعشرون لرحيل الفنان الراحل احمد منيب ،تحيى فرقة منيب باند الحفل المجقام فى السابعه مساء الخميس 4فبراير المقبل بمسرح النهر فى ساقية الصاوى.

الفنان خالد منيب نجل الموسيقار الراحل ومؤسس الفريق، اكد فى تصريح خاص لوكالة انباء “ONA”،أنهم يستعدون لطرح مجموعة أغانى لحنها “أحمد منيب”،وتقدم لاول مرة ،ومنها أغنية من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور بعنوان “ماليش طريق” بالأضافة لأشهر أعماله فينك يا مشوارى/ صدقنى ياصاحبى/لا يا دنيا/ياوعدى ع الايام/مشتاقين،”يامراكبى” ،وغيرها

يذكر ان الموسيقار الراحل  لحن لمعظم مطربى ومطربات الثمنانيات بداية من الفنان محمد منير ،علاء عبد الخالق ،حميد الشاعرى ،منى عبد الغنى ،حنان وايهاب توفيق ،حسن عبد المجيد ،فارس ،هشام عباس ،محمد فؤاد ،صادق قلينى ،مصطفى السقا و،غيرهم .

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