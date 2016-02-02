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مصرع مجند أمن مركزى صعقا بالكهرباء فى ميت غمر

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مصرع مجند أمن مركزى صعقا بالكهرباء فى ميت غمر مصرع مجند أمن مركزى صعقا بالكهرباء فى ميت غمر
لقى مجند مصرعه، بقرية الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر، فى محافظة الدقهلية، بقوة الأمن المركزى بالحى السادس مدينة نصر، صعقا بالكهرباء داخل منزله أثناء وضع الفيشة فى الكهرباء.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز ميت غمر العميد وسيم الشريف يفيد بوفاة سعيد شحتة محمود عبدالعاطى 22 سنة مجند بالأمن المركزى أثناء قيامه بوضع الفيشة فى الكهرباء بمنزله، أثناء إجازته.

وبسؤال والده 52 سنة عامل زراعى مقيم بنفس العنوان قرر إصابته بصعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1081 إدارى مركز ميت غمر.

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مصر 365