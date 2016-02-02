ضبط موظف بالأوقاف تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة مقابل تمليك قطعة أرض بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف يعمل بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف، تلقى مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب فى الأوراق.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد محمد حسن مدير الأموال العامة بالجيزة، بضبط موظف بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، يدعى "محسن.م" لاتهامه بتقاضى رشوة مالية 3 ملايين جنيه من أحد المستأجرين لقطعة أرض وقف، ملك وزارة الأوقاف.

وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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