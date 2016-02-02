أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط موظف بالأوقاف تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة مقابل تمليك قطعة أرض بالجيزة

Google+ Print
ضبط موظف بالأوقاف تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة مقابل تمليك قطعة أرض بالجيزة ضبط موظف بالأوقاف تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة مقابل تمليك قطعة أرض بالجيزة
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف يعمل بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف، تلقى مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب فى الأوراق.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد محمد حسن مدير الأموال العامة بالجيزة، بضبط موظف بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، يدعى "محسن.م" لاتهامه بتقاضى رشوة مالية 3 ملايين جنيه من أحد المستأجرين لقطعة أرض وقف، ملك وزارة الأوقاف.

وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365