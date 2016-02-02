غرق 9 لاجئين بالقرب من السواحل بـ«تركيا»

أفادت وكالة “دوجان” التركية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن 9 لاجئين على الأقل ،من بينهم طفلان، غرقوا إثر انقلاب القارب الذي كانوا يستقلونه في بحر إيجة.

وأضاف التقرير أنه تم إنقاذ شخصين آخرين، بعد غرق القارب في وسط البحر قبالة قرية دوغانبي الواقعة جنوب إزمير، ولم يوضح التقرير جنسيات اللاجئين.

وتقول تركيا إنها استقبلت 2.5 مليون لاجئ من الفارين من الحرب الأهلية في سورية المجاورة وحدها.

وفي أواخر نوفمبر، وافقت أنقرة على خطة عمل مع الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية للتكتل، ولكن المهاجرين ما زالوا يجازفون ويسلكون الطريق المحفوف بالمخاطر من تركيا إلى إحدى الجزر اليونانية من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.