عهد ديب هل تكمل زواجها مع العكيد معتز؟

تقوم الفنانة عهد ديب بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي "لست جارية"؛ حيث تجسد شخصية "صفاء"، وهي فتاة تدخل بعلاقة غرامية مع زوج صديقتها التي تكتشف من خلال علاقته معه المشاكل النفسية التي يعانيها.

أما عن مشاركتها في باب الحارة (الجزء السابع) فقالت ديب "لم يصلني إلى الآن أي نص، وأنا ككل الفنانين المشاركين في العمل نسمع الأخبار التي تتداولها الصحف والمجلات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في النهاية إن كان هناك جزء جديد فأنا لن آخذ القرار قبل أن أقرأ النص، وهذا المنطقي لأي ممثل، فلا يمكن أن يوافق أي ممثل على عمل قبل قراءة الدور.".