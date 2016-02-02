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إبنة Madonna تقلّد والدتها بصورة مقرفة

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الثلاثاء 02-02-2016 13:33

نشرت النجمة الأمريكية Madonna صورةً مقزّزة لابنتها البكر Lourdes، وهي تظهر شعر إبطها، ما ذكّر متابعيها بالصورة المشابهة التي نشرتها المغنية العالمية لنفسها في العام 2014.
في حين أن معظم المراهقين يرتعبون ويرفضون نشر والديهم للقطة مماثلة على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنه ليس كل المراهقين لديهم والدة مثل Madonna.


إعتبر كثيرون من متابعي النجمة أنها لقطة مثيرة للقرف، لكن ليس غريباً على إبنة ملكة البوب، البالغة من العمر 19 عاماً والمعروفة بإسم Lola ، أن تقبل بمثل هذه الحركة من والدتها وتراها طبيعية، كونها قريبة وتشبه والدتها بغرابتها وإقدامها على كل ما يلفت النظر ، على عكس شقيقها الأصغر Rocco ، البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يكون عادة أقل من سعيد مع بعض الإطارات التي تضعه فيها والدته على الإنترنت وسط 5.9 مليون متابع، الأمر الذي أدخل Madonna في خضم معركة قضائية ضمن المحكمة العليا في مانهاتن لمتابعة الدعوى التي أقامتها ضدّ زوجها السابق Guy Ritchie لإجباره على تسليم إبنهما Rocco وانتقاله للعيش معها في نيويورك بعد بلوغه عامه الـ 15، ورفض الأخير ذلك.


قال مصدر نهار الأحد لموقع People:
"لم تحسم الأمور بعد بين الأم وابنها، وتبقى فرصة أخيرة لـ Madonna لإقناع Rocco بالعودة للعيش معها قبل الحكم الأخير".

وتابع المصدر:
"إنها يائسة من فكرة أن يعود معها ابنها الى نيويورك، ولكن من الواضح أنه عنيد ويفضّل البقاء مع والده في لندن."

 

Madonna تطالب بإبنها Rocco في المحاكم والأخير يرفضها

 

 

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