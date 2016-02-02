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السحيمي للزند: نساؤنا عرض..وبما رحمة منك رددت علي استقالتي

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المستشار محمد السحيمي

المستشار محمد السحيمي

قال المستشار محمد السحيمي رئيس المحكمة  بمحكمة قنا الابتدائية إن زوجته ووالدته لم يذهبا معه من أجل الاعتذار، مشيرًا إلى أنه ذهبا معه إلا أنهما بقيا في السيارة خارج الديوان، وأن المستشار الزند هو من دعاهما “بفضل منه”

وقال السحيمي في رسالة جديدة إلى المستشار الزند : “نساؤنا عرض لا يعتذرن في مجالس الرجال”.

وشكر السحيمي المستشار الزند رده الاستقالة حيث قال ” فبما رحمة منك رددت علي استقالتي، وما رددت سوى قميص يوسف على أبيه، وإني لك من الشاكرين”

 

 

 

رسالة السحيمي الجديدة للزند

رسالة السحيمي الجديدة للزند

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