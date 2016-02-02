الإندبندنت: هناك أدلة بالقرآن تثبت أن «داعش» لايمت لـ«الإسلام» بصلة

ترجمة : محمد سويلم

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، مقالة بعنوان ”لست مضطراً للبحث بعيداً لإثبات أن الإسلام دين سلميّ فالإجابة تجدها في القرآن نفسه”.

وجاء في المقال “يدعي هؤلاء الإرهابيين أنهم يحملون رسالة الإسلام الصحيحة، التي تبرر جرائمهم الفظيعة من ذبح وسبي واغتصاب وتفجير وغيرها، في الوقت نفسه، فإن غالبية المسلمين يدينون تلك الفظائع.

وقال الكاتب الإيراني بويان فخراني “لكن مع ظهور فئة من الناس وخاصة في الدول الغربية التي شهدت هجمات انتحارية عديدة، تشكك وتتعاطف مع تلك التنظيمات الإرهابية، متسائلًا، هل هم على حق؟ هل الدين الإسلامي دين خطير ويحض على الإرهاب؟”.

وأردف فخراني مقاله قائلًا “للإجابة عن تلك التساؤلات، هناك أدلة عديدة من القرآن الكريم نفسه الذي يزعم الإرهابيون الاقتداء به، تثبت أن الإسلام لا يدعم الأعمال الإرهابية ولا يحض على القتل باسم الدين، طارحًا 4 شروط واجبة على المسلم، وفقاً لتعاليم القرآن الكريم، أن يقتدي بها في حالة الحرب.

> 1- لا يمكن شن حرب استباقية دون أسباب واضحة .

2- لا يمكن التعدي على العدالة الإلهية.

3 – على المسلمين أن يعاملوا أسرى الحرب معاملة حسنة.

4- لا يجب على المسلمين فرض معتقداتهم الدينية على أعدائهم.