اتحاد الكرة لـ في الجول: المحكمة الرياضية رفضت تظلم الجونة

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن المحكمة الرياضية في الاتحاد الدولي رفضت تظلم الجونة ضد قرار هبوطه للدرجة الثانية.

ولجأ الجونة إلى الفيفا من أجل إنصافه بعد رفض الاتحاد المصري شكواه ضد فريق الداخلية، وقرر هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وأوضح سويلم لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "المحكمة الرياضية رفضت تظلم الجونة ضد قرار اتحاد الكرة".

وتابع "موقفنا قانوني، ويبقى الوضع على ما هو عليه".

وكان الجونة قد تقدم بشكوى ضد مشاركة غير قانونية -بحسب وصفهم- للاعب من الداخلية. مما جعل الفريق الساحلي يطالب بهبوط فريق الداخلية الذي احتل الترتيب 12 برصيد 49 نقطة.

وقرر اتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجاري هبوط الجونة ورفض الشكوى التي تقدم بها.

اعتذار لاتحاد الكرة؟

وقال مجدي المتناوي محامي اتحاد الكرة في قضية التظلم لـFilGoal.com: "الحكم جاء منصفا واثبت أن اتحاد الكرة لا يكيل بمكيالين، ونحن قدمنا كل الأوراق التي تثبت صحة موقفنا".

وأضاف "أطالب من انتقدوا اتحاد الكرة في هذه القضية التقدم باعتذار رسمي عما بدر منهم، لأننا على مسافة واحدة من كل الأندية".

وأتم "البعض كان يصطاد في الماء العكر ونحن لا نقبل ذلك".