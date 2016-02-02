خبر في الجول - طارق حامد خارج حسابات ميدو أمام الإسماعيلي

علم FilGoal.com أن لاعب وسط الزمالك طارق حامد سيكون خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وعاد طارق حامد للتو من إصابة داهمته خلال مباراة سموحة الأخيرة للزمالك في الدوري، والتي انتهت 1-1.

وغاب حامد على إثر تلك الإصابة عن مباراتي المنتخب الوديتين أمام الأردن وليبيا.

وفضل الجهاز الفني ضم حامد لقائمة مباراة الإسماعيلي (تعرف عليها من هنا) من أجل تجهيزه لمباراة الأهلي يوم 9 فبراير.

ويخشى الجهاز الفني حصول طارق حامد على الإنذار الثالث، حيث سيكون معرضا للإيقاف أمام الأهلي (طالع التفاصيل).

و ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ31 نقطة.