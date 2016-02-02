نجيب: لن نتحدث عن الزمالك الآن لثلاثة أسباب

أكد محمد نجيب مدافع الأهلي على أن تركيز فريقه منصب بشكل كامل على مواجهة إنبي غدا الأربعاء، دون أي تفكير في لقاء قمة الدوري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي مع إنبي غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري، وهي الأخيرة قبل مواجهة الزمالك بعد أسبوع.

وقال نجيب للمركز الإعلامي للأهلي: "نعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لمباراة إنبي، والحديث عن مباراة الزمالك مؤجل لحين الانتهاء منها".

وأشار مدافع الأهلي إلى وجود 3 أسباب تزيد من صعوبة مباراة إنبي قبل مواجهة القمة.

وتابع "هناك أسباب تدفعنا للإيمان بصعوبة مواجهة إنبي، فمباريات الفريقين دائما ما تتسم بالندية والإثارة ويصعب أن يتوقع أحد نتيجتها"

وأضاف "خوض اللقاء أيضا علي ملعب بتروسبورت يزيد من صعوبة المباراة كثيرا، خاصة وأن أفضل مباريات الأهلي في الموسم الجاري كانت خارج هذا الملعب نظرا لضيق مساحته وهو ما يخدم المنافسين أكثر من الأهلي".

وأتم "هذا بالإضافة إلي أن إنبي يضم أكثر من عنصر مميز فضلا عن جهاز فني جديد قادر علي التعامل مع المباريات الكبيرة".

وشدد نجيب علي أهمية اللقاء بالنسبة للأهلي وضرورة حصد الثلاث نقاط لضمان البقاء على صدارة المسابقة.