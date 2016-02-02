ماسك الزعتر لعلاج حب الشباب يخلصك من حساسية الجلد ويزيل البثور

الزعتر الأخضر الجاف والطازج، مفيد للتخلص من حب الشباب والبثور التى تظهر على الوجه بشكل خاص، وذلك لفوائده العظيمة للجسم وكذلك لصحة البشرة والجلد.

الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية أوضح خلال حديثه، أن الزعتر يحتوى على مواد وعناصر فى غاية الأهمية، كما أنه يدخل فى أكثر المستحضرات المعالجة للبشرة والبثور شهرة على مستوى العالم، وفى تصنيع أكثر من منظف للبشرة ومزيل للرؤوس السوداء، فمستخلصه غنى بالمنظفات الطبيعية.

علاج حب الشباب بوصفات طبيعية

الزعتر لعلاج حب الشباب

>وتابع أخصائى الجلدية حديثه، موضحا أن علاج حب الشباب يحتاج لوصفات طبيعية ومستحضرات ليس لها أضرار جانبية، وللزعتر فائدة خاصة لعلاج البشرة والبثور والحبوب التى تظهر فيها، وذلك لخواصه التى تساعد على سرعة التئام البشرة بعد التخلص من الحبوب، فهو يغوص فى أعماق المسام لتنظيفها من البكتيريا والأوساخ، مما يمنع تكرار ظهور البثور، لذا فهو فعال للغاية فى إزالة الرؤوس السوداء من الوجه والأنف.>كما أوضح الدكتور أيمن أنه مضاد للحساسية ويساعد على التخلص من هياج الجلد، لذا فهو يمنع ظهور الحبوب، والتهابها، فهو مهدئ عام للجلد، ويمكن استخدامه مرة أسبوعيا أو مرتين لمدة 20 دقيقة، عن طريق نقع أوراقه الجافة أو الطازجة مع بعض النعناع، ودهان الوجه بها ويمكن تقشير الوجه بعدها بفوطة أو بفرشاة تقشير.