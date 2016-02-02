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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية.

كان قد تبلغ لمركز القناطر الخيرية من المدعو "صلاح حافظ " 58 سنة صاحب صيدلية مقيم القناطر بسرقة هاتفه المحمول من قبل مجهولين يستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرر عن ذلك المحضر 3137 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة2016.

دلت تحريات المباحث أن مرتكبى الواقعة كل من "أحمد.ع.م" وشهرته "قوسه" 27 سنة عاطل مقيم دائرة المركز، السابق اتهامة فى عدد 12 قضية سرقة هواتف محمولة – مخدرات، و"محمد.م.ب" وشهرته "حميدة" 30 سنة عاطل مقيم المساكن الشعبية – دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 9 قضايا سرقة - مخدرات، و"مصطفى.ع" 19 سنة سائق توك توك مقيم اشفين دائرة مركز قليوب، و"أحمد.م.م" وشهرته "شريف متولى" 18 سنة عاطل مقيم ذات العنوان (هارب)، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب الخطف مستخدمين فى ذلك مركبة توك توك ودرجات بخارية دون لوحات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزة الأول دراجة بخارية بدون لوحات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وبحوزة الثانى سلاح أبيض مطواة، وبحوزة الثالث سلاح نارى فرد خرطوش ومركبة توك توك المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بارتكابهما الوقائع، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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مصر 365

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