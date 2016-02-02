تداول فيديو لشباب يقلدون الأفلام الأمريكية ويدهسون مواطنا فى الدقهلية

تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يصور دهس سيارة لمواطن بشوارع مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن المواطن يدعي حسن أبو زيد، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة فى حالة خطر.

ويوضح الفيديو الذى تم تصويره من إحد كاميرات المراقبة على أحد المحلات بالمنطقة، قيام ثلاثة شباب يستلقون سيارة حديثة ويسيرون بسرعة جنونية بأحد شوارع المدينة الخالية ليلا، ويقوم السائق باستخدام فرامل اليد لتقليد الأفلام الأمريكى لتقوم السيارة بالدوران بقوة وتصدم الشاب.