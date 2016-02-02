أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

5385 سائحًا عربيًا وأجنبيًا يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

Google+ Print
5385 سائحًا عربيًا وأجنبيًا يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية 5385 سائحًا عربيًا وأجنبيًا يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية
استقبل مطار القاهرة الدولى، 5385 سائحًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا على عدد من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أستقبل المطار 5385 سائحًا من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار 2993 سائحًا أجنبيا، كما وصل 2392 سائحًا عربيًا على عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365