5385 سائحًا عربيًا وأجنبيًا يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

استقبل مطار القاهرة الدولى، 5385 سائحًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا على عدد من المجموعات السياحية على مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أستقبل المطار 5385 سائحًا من مختلف الجنسيات، حيث وصل إلى المطار 2993 سائحًا أجنبيا، كما وصل 2392 سائحًا عربيًا على عدد من المجموعات السياحية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.