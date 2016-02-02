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أسامة هيكل يكشف لخالد صلاح أسرار لأول مرة عن المشير طنطاوى والمجلس العسكرى

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أسامة هيكل يكشف لخالد صلاح أسرار لأول مرة عن المشير طنطاوى والمجلس العسكرى أسامة هيكل يكشف لخالد صلاح أسرار لأول مرة عن المشير طنطاوى والمجلس العسكرى
يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، نائب رئيس ائتلاف دعم ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، فى حلقة خاصة من برنامج آخر النهار، فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

"هيكل" يكشف أسرار لأول مرة عن المشير طنطاوى، و كواليس اجتماعات المجلس العسكرى وحكم الإخوان، ويتحدث عن تفاصيل جديدة عن حادثتى ماسبيرو وبور سعيد، ويدور نقاش واسع بشأن البرلمان ومستقبله، وطرح معلومات جديدة عن بث الجلسات.

كما يتحدث "هيكل" عن أسرار ائتلاف دعم مصر، وخطته خلال الفترة المقبلة، ورأيه بالمشهد الإعلامى، وأمور أخرى كثيرة اليوم فى العاشرة والنصف مساء على فضائية النهار.

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