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الشرطة تعيد طفلتين لأسرتهما بعد تغيبهما داخل محطات مترو الأنفاق

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نجحت الشرطة فى إعادة طفلتين لأسرتيهما بعدما تم العثور عليهما فى محطات مترو الأنفاق، وقدم أقارب الطفلتين الشكر لرجال الشرطة.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق ببلاغ بالعثور على طفلة صغيرة برصيف المحطة تبين أنها تدعى "تقوى.ن"، وتم توزيع نشرة على المحطات بجميع الخطوط على أجهزة اللاسلكى والإذاعة الداخلية بجميع المحطات بوجود الطفلة بمحطة جمال عبد الناصر.

وحضرت والدة الطفلة، وأكدت أنها فقدت ابنتها فى محطة السادات، وتسلمتها وقدمت الشكر لرجال الشرطة، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المذكرة رقم 104/ 270 أحوال نقطة شرطة محطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق .

وتلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة أحمد عرابى لمترو الأنفاق بلاغاً آخر بالعثور على طفلة صغيرة برصيف المحطة، تبين أنها تدعى "رودينا.م"، وتم توزيع نشرة على المحطات بجميع الخطوط على أجهزة اللاسلكى، وحضر جد الطفلة للخدمات الأمنية وتسلمها، وأكد أنه فقدها بمحطة كوتسيكا.

تحررت المذكرة رقم 16/ 85 أحوال نقطة شرطة محطة أحمد عرابى لمترو الأنفاق.

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