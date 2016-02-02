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تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار العياط

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تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار العياط تجديد حبس عامل المزلقان المتسبب فى حادث قطار العياط
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط حبس "محمود.ف" حبس عامل المزلقان المتهم بالإهمال الذى تسبب فى وقوع حادث "قطار العياط" الذى راح ضحيته 7 أفراد عقب اصطدام السيارة الربع نقل التى كانوا يستقلوها بالقطار، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا قد وجهت للمتهم "محمود.ف" عامل المزلقان عدة إتهامات منها الإهمال الذى تسبب فى وفاة 7 أشخاص فى حادث تصادم "قطار العياط"، وانكر المتهم فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن السبورة المائية حالت دون أن يرى القطار القادم بسرعة عالية تخطت 30 كم فى الساعة .

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