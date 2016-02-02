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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لاتخاذ القرار

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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لاتخاذ القرار رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لاتخاذ القرار
رفعت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لاتخاذ القرار.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365