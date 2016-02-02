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حبس "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنس بحدائق الأهرام

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حبس "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنس بحدائق الأهرام حبس "بيرو" المتهمة بممارسة الدعارة وإقامة حفلات جنس بحدائق الأهرام
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بحبس ساقطة لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الراغبين من رجال الأعمال الخليجيين، وإقامة حفلات جنسية بفيلا تستأجرها بمنطقة هضبة الأهرام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة والتى باشرها المستشار شريف رشاد، أن المتهمة الشهيرة بـ"بيرو"، تم ضبطها بصحبة "خليجى" فى وضع مخل، وكشفت التحريات حصولها على مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل ممارسة الجنس، وأنها اعتادت على إقامة حفلات جنسية داخل وخارج .

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اتخذت فيلا بمنطقة هضبة الأهرام، وحولها إلى وكر لممارسة الرذيلة، واستقبال الراغبين فى ممارسة الجنس مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلية، وأنها اعتادت على إقامة حفلات جنسية بالفيلا التى تستأجرها، كما أنها تستعين بخادمة لاستقطاب الزبائن.

تم ضبط المتهمة بناء على إذن من النيابة، بعد مداهمة الفيلا وتمكن المقدم تامر فاروق والرائدان أحمد أبو السعود ومحمد سعيد، من ضبط المتهمة فى وضع مخل مع رجل أعمال خليجى، وضبط بحوزتها هاتف محمول يحتوى على صور عارية لها، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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