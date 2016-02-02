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ضبط تاجر حشيش وبحوزته 60 طربة حشيش بالطالبية

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ضبط تاجر حشيش وبحوزته 60 طربة حشيش بالطالبية ضبط تاجر حشيش وبحوزته 60 طربة حشيش بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف – وائل محمد

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط " عاطل " ومقيم بدائرة القسم لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لترويجها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته 60 طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 15 كجم – 1 فرد روسى عيار 7.62×39 مم + 4 طلقات من ذات العيار 1 فرد خرطوش عيار 12 مم 4 طلقات من ذات العيار مبلغ 488 ألف جنية.
>وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والأسلحة بقصد الدفاع.
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