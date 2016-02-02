شكري: نعامل السودانيين هنا كمواطنين مصريين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا يكنون للشعب السوداني الشقيق كل المحبة والتقدير، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع السودانيين في مصر كمواطنين.

وأضاف شكري – في تصريح إلى صحيفة “السوداني” نشرته اليوم الثلاثاء – أن الجالية السودانية الكبيرة في مصر تلقى كل الترحيب والمودة على الدوام، مؤكدا أن محاولات النيل من وحدة وترابط شعبي وادي النيل لن تنجح في تحقيق أهدافها، نظرا للعلاقات التاريخية والروابط الأزلية التي تجمعهما.

وتابع أن أي تجاوزات فردية تحدث في حق أي مواطن تعد حالات استثنائية، ولا يمكن تعميمها على كافة القطاعات، معتبرا “الأخوة السودانيين المقيمين في مصر داعمين للمجتمع المصري”.

أ ش أ