رسميًا.. “داعش” يطلق “تطبيق أندرويد” للترويج لأفكاره ونشاطاته الإرهابية

أطلق تنظيم “داعش” رسميًا أول تطبيق لإذاعة يعمل على نظام “أندرويد”، للترويج لنشاطاته الإرهابية، حسب ما ذكر تقرير نشر بموقع فوكاتيف الأمريكي.

وأفاد الموقع أن أنصار “داعش” ينصحون بعضهم على الشبكات الإجتماعية بتحميل التطبيق الجديد للاستماع إلى الإذاعة العائدة للتنظيم الإرهابي.

وأشار الموقع إلى أن التطبيق الذي يعمل على نظام الأندرويد ليس إلا وسيلة جديدة لينشر “داعش” من خلالها رسائله لأنصاره والمتعاطفين معه في جميع أنحاء العالم، ويروج بذلك لنشاطاته الإرهابية.

ونقلا عن فوكاتيف، فإن التنظيم سهل عملية تحميل التطبيق الجديد في أكثر من مكان، مثل google store وتطبيق akp التي يستخدمها عناصر التنظيم وأنصاره على الإنترنت.

وأطلق “داعش” التطبيق الجديد بعد أشهر من إطلاق تطبيق وكالة إخبارية تابعة له، لكن الإذاعة تعتبر جناح الدعاية السياسية لداعش، وتركز خاصة على البرامج الدينية بمختلف اللغات.

يذكر أن “داعش” استخدم هذه الإذاعة للإعلان عن تبنيه عملية إطلاق النار التي شهدها معرض مناهض للإسلام بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية في مايو الماضي.