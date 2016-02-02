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الزمالك يجهز محمد إبراهيم للأهلي

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الزمالك يجهز محمد إبراهيم للأهلي الزمالك يجهز محمد إبراهيم للأهلي

وضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا للاعب الوسط محمد إبراهيم لتجهيزه فنيا لمباراة الدربي أمام الأهلي يوم 9 فبراير.

وكلف ميدو مدرب الأحمال هاردي توفيق وأخصائي التأهيل عمرو المطراوي بتكثيف التدريبات للاعب في الفترة المقبلة.

وقرر ميدو أمس الاثنين استبعاد الثنائي إبراهيم وأحمد حسن مكي من معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السادسة.

وجاء استبعاد الثنائي لأسباب فنية.

يذكر أن الزمالك يخسر أيضا عمر جابر في المباراة بسبب الإيقاف.

فيما بات علي جبر مدافع الفريق جاهزا للمشاركة بعدما تعافى من إصابته التي تعرض لها في ودية منتخب ضد ليبيا.

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