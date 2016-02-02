مرضى الإيدز يتساءلون: كيف أمنع انتقال المرض لزوجى أو زوجتى؟

الإيدز من الأمراض الخطيرة التى لم يتم التوصل إلى علاج لها حتى الآن، يحدث المرض نتيجة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى "HIV"، وهو ينتقل من شخص لآخر عن طريق العديد من الوسائط التى تشمل: الدم أو السائل المنوى أو لبن الثدى أو السوائل التى يتم إفرازها من المهبل وفتحة الشرج.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حدوث أكثر من إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة، حيث تم اكتشاف إصابة 3 مواطنين بالإيدز فى محافظة كفر الشيخ، وكما حدثت حالة إصابة جديدة فى محافظة الغربية يوم أمس الاثنين.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أحد الأمور التى تشغل بال الكثير من مرضى الإيدز، وهى كيفية حماية شريك حياتهم من الإصابة بالمرض، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى للمعهد الوطنى الأمريكى للصحة NIH.

وكشف التقرير أن الأشخاص المصابين بمرض الإيدز يمكنهم تقليل فرص إصابة أزواجهم أو زوجاتهم بالمرض الخطيرة عن طريق تناول أدوية مضادات الفيروسات الارتجاعية، والتى على الرغم من أنها لا تعالج المرض نهائيا، إلا أنها تقلل من أعداد فيروس نقص المناعة المكتسبة، وبالتالى تقل فرص الإصابة بالإيدز حال ممارسة العلاقة الجنسية.

وكما يجب على الرجل استخدام الواقى الذكرى قبل العلاقة الجنسية واستخدام واقٍ جديد مع كل عملية جنسية، واستشارة الطبيب للتعرف على طريقة الاستخدام الأمثل للواقى الذكرى.

بالإضافة إلى تجنب استخدام الأدوات الشخصية للزوج أو الزوجة، وحال حدوث أى جروح وقطع بالجلد فيجب تغطيتها جيدا بالضمادات الطبية، مع ضرورة التخلص من الحقن والسرنجات الخاصة بشريك حياتك فى مكان آمن.

- بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة بالإيدز بمصر.. 6 نصائح عشان تحمى نفسك من خطره

>