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"لو فيجارو": فرنسا تنجح فى إطالة عمر مرضى السرطان

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"لو فيجارو": فرنسا تنجح فى إطالة عمر مرضى السرطان "لو فيجارو": فرنسا تنجح فى إطالة عمر مرضى السرطان

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن فرنسا استطاعت التوصل إلى حلول علاجية تطيل من عمر المرضى الذين يعانون من الحالات المتأخرة لأشهر أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة بفرنسا، وهم "سرطان الثدى والبروستاتا، والقولون، والمستقيم"، وذلك من خلال علاج المرض أو الحد من انتشار الخلايا السرطانية وتكوينها بشكل سريع مما يحد من موت المريض سريعا بسبب التأثر بهذا المرض.

ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة الفرنسية، أن عدد من المؤسسات المتخصصة فى علاج الأورام السرطانية، أجمعوا على أن مرض سرطان الرئة مازال منتشر بشكل كبير وهو يعتبر الأكثر شيوعا بين الأمراض فى فرنسا، وهو السبب الرئيسى حالياً فى وفاة مرضى السرطان من الرجال والإناث.


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