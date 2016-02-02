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فوائد الليمون للتخسيس.. بيحرق الدهون ويشبعك.. اعرف الطريقة

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فوائد الليمون للتخسيس.. بيحرق الدهون ويشبعك.. اعرف الطريقة فوائد الليمون للتخسيس.. بيحرق الدهون ويشبعك.. اعرف الطريقة

عناصر وفوائد الليمون للجسم والصحة


>يعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية فائدة لجسم الإنسان، له الكثير من الفوائد للصحة، ويحتوى على الكثير من العناصر الغذائية والأملاح المعدنية، وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الليمون يحتوى على فيتامين C وفيتامينات B1,2,3 وحديد وفوسفور، ونحاس ومنجنيز، وكما أنه معزز قوى لمناعة الجسم ومفيد داخليا وخارجيا ورائع لنضارة البشرة وجمالها.

فوائد الليمون للتخسيس وإنقاص الوزن


>ولليمون قدرات متعددة للتخسيس أيضا وإنقاص الوزن، فهو حسبما توضح الدكتورة صفاء عمر، يساعد على حرق خاصه المتراكمة فى مناطق دون غيرها، أى ما يعرف بالموضعية، وبخاصة فى الأجناب والبطن. كما أنه يحتوى على كم هائل من ماده البكتين وهى تزيد الشعور بالشبع وعدم الرغبة فى تناول المزيد من الطعام، وتقلل الالتهابات أيضا الموجودة فى الجسم.

وتتابع أخصائية النحافة والسمنة حديثها، مؤكدة على أنه يمكن تناوله عن طريق:


>- إضافة شرائحه إلى الكمون المغلى وتناولها قبل الأكل
>- نقع شرائح الليمون فى الماء لمدة يوم كامل وتناولها قبل الأكل
>- إضافة عصير الليمون إلى الزبادى وتناوله بعد الوجبة بساعة
>- إضافته إلى الجنزبيل وتناوله مرة على الريق

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مصر 365

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