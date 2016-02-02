القبض على سودانين وراء تتبع رواد البنوك وسرقتهم فى البساتين

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سودانين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى وسرقة المواطنين بالبساتين عن طريق تتبع رواد البنوك ورصدهم وسرقتهم.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من صاحب شركة بمنطقة شق الثعبان يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 258 ألف جنيه من سيارته بإسلوب كسر الزجاج، بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى.م" 40 سنة سودانى الجنسية، تاجر، و"عادل. ع" مندوب مبيعات سودانى الجنسية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم ق ن 2167 ماركة هيونداى النترا فضى اللون "مستأجرة من معرض سيارات بالمهندسين جيزة"، وبحوزتهما مبلغ مالى 30 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بتحويل باقى المبلغ المستولى عليه لدولة السودان، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.