محافظة الأقصر يفتتح فعاليات الملتقى العلمى للتكنولوجيا والمواد متناهية الصغر

افتتح محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى العلمى للتكنولوجيا والمواد متناهية الصغر، والذى ينظمه مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادى بجامعة أسيوط بالتعاون مع مؤسسة ألكسندر فون هملبدوت الألمانية، والذى يستمر خلال الفترة من 2حتى 4 فبراير.

يشارك فى الملتقى أكثر من 100 باحث وعضو هيئة تدريس بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم من جامعات القاهرة، والإسكندرية، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادى، وأسوان وجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى المركز القومى للبحوث، وممثلين لمؤسسة ألكسندر فون هملبدوت الألمانية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن عبد الحميد مدير مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادى ورئيس الملتقى، إن الملتقى يهدف إلى التعرف على أحدث ما وصل إليه العلم فى مجال التقنيات والمواد متناهية الصغر، ونشر ثقافة التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال مع عرض لإمكانيات الجامعات المصرية ومساعيها لإجراء أبحاث متقدمة فى مجالات الملتقى، وإتاحة الفرصة لتوطيد أواصر التعاون بين الباحثين من مختلف الجامعات فى مجال المواد المتناهية الصغر، وأحدث استخداماتها فى التطبيقات البيئية ومجال الطاقة وكذلك التطور المستقبلى فى مجال الزراعة.

ورحب محمد سيد بدر محافظ الأقصر بضيوف الملتقى على أرض المحافظة التاريخية، مشيرا إلى أنه يتوجه بالدعوة لعقد الملتقى بالأقصر بصفة دورية، مؤكدا على استعداد المحافظة لاستضافة المؤتمرات العلمية الكبيرة والأحداث العالمية الهامة، وذلك فى إطار تنشيط سياحة المؤتمرات والسياحة الداخلية بالمحافظة.



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