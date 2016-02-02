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بدء اجتماع دى ميستورا ووفد الحكومة السورية فى جنيف

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بدء اجتماع دى ميستورا ووفد الحكومة السورية فى جنيف بدء اجتماع دى ميستورا ووفد الحكومة السورية فى جنيف

بدأ فى جنيف الاجتماع المقرر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأزمة سوريا ستافان دى ميستورا ووفد السورية برئاسة السفير بشار الجعفرى ..ومن المنتظر ان يعرض المبعوث الدولى نتائج لقائه بوفد المعارضة مساء الاثنين.

تجدر الاشارة الى ان المباحثات فى جنيف حول الازمة السورية مازالت تبحث فى القضايا الانسانية المتعلقة بالازمة ..و ذلك فى الوقت الذى اعلن فيه امس سالم المسلط المتحدث باسم الوفد التفاوضى للمعارضة ان وفده ينتظر لقاء دى ميستورا بوفد الحكومة للحصول على ردود بشأن ما طرحوه .

و من المقرر ان يلتقى المبعوث بوفد المعارضة مساء الثلاثاء .
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مصر 365

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