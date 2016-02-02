إحالة 39 موظفًا بالوحدات القروية ومراكز صحة الأسرة بساحل سليم للتحقيق

أحال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط 39 موظفًا من العاملين بالوحدات القروية ومراكز صحة الأسرة بمركز ساحل سليم للتحقيق لعدم مراعاتهم القواعد المنظمة لسير العمل، والمواعيد المقررة للحضور والانصراف .

وصرح اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط أن ذلك بناءًا على تقرير لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة والتموين والصحة والطب البيطرى والأمن الصناعي،.

وقال السكرتير العام إن تعليمات مشددة من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط صدرت لرؤساء المراكز بضرورة تفقد الوحدات القروية والصحية ومعاقبة المقصرين في أداء عملهم ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وحل أي معوقات تواجههم، والاطمئنان علي توافر الأدوية والأمصال بالوحدات الصحية.

وأوضح مدحت حسن مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة أنه تم إحالة 37 موظف بالوحدة المحلية بقرية العونة للتحقيق نتيجة لتوقيعهم بكشف الحضور وغير متواجدين بمقر العمل وغير محرر لهم خط سير أو تحويل تأمين صحي وتركوا العمل بدون سند قانوني ولوحظ أيضا أن الوحدة لا يوجد بها مكتب خدمة مواطنين بالاضافة إلي ضرورة إعداد خطة طواري ودفاع مدني للوقاية من الحرائق والكوارث الطبيعية والاهتمام أيضا بنظافة المكان.

وأضاف مدحت أنه تم المرور علي وحدتي صحة الأسرة بقريتي الغريب والعونة وتبين تغيب مساعد المعمل وأمين المخزن رغم توقيعهم بدفاتر الحضور والانصراف مشيرًا إلى تشكيل لجنة سلامة وصحة مهنية لمراجعة الأمن الصناعي بهذه الوحدات.