منازل مارلين مونرو بلمسات أوروبية

تنقلت أسطورة الاستعراض الأمريكي والملقبة بـ"ملكة الإغراء" ماريلين مونرو Marilyn Monroe الراحلة، بين بيوت عدة للإقامة. علماً أن هذه الملكيات لا تزال تحتفظ بلمسات مونرو الأنيقة المتجلية من خلال "ديكورات" مساحات الاستقبال والشاهدة على ذوق مترف.

يبدو القصر التاريخي الواقع على جزيرة "لونج" في المحيط الهادئ حيث قضت Marilyn Monroe إحدى سهراتها فيه، خياراً مثالياً للهروب من صخب المدينة، خصوصاً خلال الصيف، بديكوره الهادئ وسيادة الألوان الترابية على المفروشات وقطع "الموكيت" على الأرضيّة "الباركيه". هناك، يُضفي الخشب لمسةً من الفخامة والدفء على المساحة، إذ يغطّي قسماً من الجدران، فيما يشارك الحجر في كسوة السقف.

صور: الهدوء سمة غرف نوم جوليا روبرتس

بدوره، يشكّل الموقد نقطة الجذب الأهمّ في الديكور بفضل الحجر الطبيعيّ الذي يزيّنه، ممّا يضفي أجواءً ريفيّةً على المكان!

وفي منزلها الواقع في مدينة "برينتوود"، في مقاطعة "كونترا كوستا" بــ"كاليفورنيا"، تفترش سجادة تقليدية أرضيّة مكان الاستقبال، وكذلك يبدو أثاث متمثّل في أريكة باللون الوردي، ومقعدين مغلفين بالقماش المعرّق بالزهري والأخضر، وطاولة رخام متموضعة قبالة الموقد. وتلعب الإضاءة المدلاة من السقف دوراً في زيادة بساطة هذه الغرفة.

وترتدي مساحة الاستقبال في شقة مونرو الواقعة في مدينة "نيويورك"، حلّة كلاسيكية، إذ يبرز اللون البني الداكن على الأرائك المشغولة من الخشب المحفور والمبطنة بالجلد. ويتسلّل اللون الأخضر الفاتح بخجل إلى هذه الغرفة، من خلال الستائر على النوافذ العالية. كما تلعب "الاكسسوارات" واللوحات دور البطولة في إبراز الخطوط الكلاسيكية في المساحة.

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