ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وسلاح أبيض ببلبيس

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، القبض على أسامة الحكيم وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة ببلبيس، برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام "أسامه ك ا ع" 23 سنة وشهرته أسامة الحكيم، عاطل ومقيم، بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه .

وبعد تكثيف التحريات السرية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مكافحة مخدرات بلبيس برئاسة الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكتب المكافحة ومعاونه النقيب محمد الخطيب، وقاد المأمورية العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، وتم عمل كمين للمتهم بمنطقه الوكايل الجديدة بمنطقه سعدون بندر بلبيس، وبحوزته 1 كجم حشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض.