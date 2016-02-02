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والده: جوارديولا سيغير كرة القدم الإنجليزية

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والده: جوارديولا سيغير كرة القدم الإنجليزية والده: جوارديولا سيغير كرة القدم الإنجليزية

يعتقد والد جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الحالي أن ابنه سيغير عقلية كرة القدم الإنجليزية حينما يتولى تدريب مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أكد في بيان رسمي أمس الإثنين أن الموسم الحالي هو الأخير لمانويل بيللجريني مع الـ"سكاي بلوز" وأن بيب سيتولى تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وصرح فالينتي جوارديولا لشبكة "BBC" قائلا: "هو سوف يستمر في تقديم كرة القدم التي قدمها مع برشلونة وبايرن ميونيخ".

وتابع والد مدرب برشلونة السابق "هو لديه أسلوب في لعب كرة القدم بشكل فني خاص، هو لا يبحث فقط عن الفوز لكن يحاول أن يفوز بطريقة ممتازة ولائقة تمتع المشجعين".

وأضاف والد المدرب الفائز بالثلاثية مع برشلونة في موسم 2009-2010 "أسلوب لعب كرة القدم الذي أراه في إنجلترا أشك أنه سيقدم مثله، هو يلعب كرة القدم بطريقة مختلفة، ولهذا السبب أعتقد أنه سيغير عقلية كرة القدم في إنجلترا".

واستطرد فالينتي "أعتقد أنه سيكون سعيد، هو لن يغادر إلى مانشستر سيتي إن لم يكن كذلك، حاليا في ألمانيا هو يعامل بكل إحترام".

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فيديو اليوم السابع