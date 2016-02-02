الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب الاتفاق مع إنبي على عدم مشاركة عبد الظاهر

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجموعة الأولتراس من "الاقتراب من أي ملعب أو أي نادي يومي الثامن والتاسع من فبراير الجاري".

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري في التاسع من فبراير. وفي الثامن من نفس الشهر يُعد الذكرى الأولى لسقوط 20 ضحية من جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي المؤسفة.

وقال مرتضى منصور ردا على إمكانية تواجد جماهير في يوم الذكرى: "اللي هيقرب من أي ملعب أو أي نادي هيتعلق".

وأضاف "أنا رئيس لجنة الأندية ومسؤول عن الأهلي والزمالك. اللي هيقرب هيتعلق".

وأكمل حديثه قائلا: "القضية قضية دولة. ليس قضية أهلي وزمالك، هي قضية دولة".

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