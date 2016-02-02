أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنا إبراهيم سعيد – (5) حين منعني إيفرتون من اللعب بسبب شعري ' الأحمر '

Google+ Print
أنا إبراهيم سعيد – (5) حين منعني إيفرتون من اللعب بسبب شعري ' الأحمر ' أنا إبراهيم سعيد – (5) حين منعني إيفرتون من اللعب بسبب شعري ' الأحمر '

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجموعة الأولتراس من "الاقتراب من أي ملعب أو أي نادي يومي الثامن والتاسع من فبراير الجاري".

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري في التاسع من فبراير. وفي الثامن من نفس الشهر يُعد الذكرى الأولى لسقوط 20 ضحية من جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي المؤسفة.

وقال مرتضى منصور ردا على إمكانية تواجد جماهير في يوم الذكرى: "اللي هيقرب من أي ملعب أو أي نادي هيتعلق".

وأضاف "أنا رئيس لجنة الأندية ومسؤول عن الأهلي والزمالك. اللي هيقرب هيتعلق".

وأكمل حديثه قائلا: "القضية قضية دولة. ليس قضية أهلي وزمالك، هي قضية دولة".

طالع أيضا

مرتضى منصور للسيسي: اختلف معك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع