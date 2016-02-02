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بشير التابعي لـ في الجول: مدير مكتب مرتضى خلف رحيلي من الزمالك.. ولا يمكن أن أسب ' طلاب جامعة '

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بشير التابعي لـ في الجول: مدير مكتب مرتضى خلف رحيلي من الزمالك.. ولا يمكن أن أسب ' طلاب جامعة ' بشير التابعي لـ في الجول: مدير مكتب مرتضى خلف رحيلي من الزمالك.. ولا يمكن أن أسب ' طلاب جامعة '

رد بشير التابعي على قرار إقالته من منصب المدرب العام لفريق مواليد 1997 بنادي الزمالك، والذي أصدره رئيس النادي مرتضى منصور أمس الاثنين.

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وقال مدافع الزمالك السابق لـFilGoal.com: "ما قيل حول قرار إقالتي من الزمالك غير صحيح، أنا قدمت استقالتي من شهر".

وأضاف "قرار الاستقالة كان بسبب تدخل مدير مكتب مرتضى منصور، شريف مصطفى، في عملي والأمور الفنية للفريق".

وأردف "لا أعلم ما هي اختصاصاته للتدخل في عملي، رفضت تدخله وفضلت الرحيل".

وعن سبه لأحد اللاعبين قال: "إن كنت شتمت أحد اللاعبين لقرر مرتضى منصور التحقيق معي وهو ما لم يحدث".

وأتم "بالطبع لا أسب اللاعبين.. فكيف أشتم طلاب جامعة؟".

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