وزير التعليم: وصول الكتب الدراسية قبل بدء العام وإحالة أى فساد للنيابة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرى أن ريادة ومكانة مصر بين الدول يجب أن يتم من خلال التعليم، ووجه بخطوات جادة لإصلاح العملية التعليمية أبرزها تقليل الكثافة، وكذلك الأنشطة التربوية وتطوير التعليم الفنى.

وأضاف الهلالى أن تعديل وتغيير المناهج لن يتم طباعته للعام الحالى، موضحا أن الوزارة تعمل على ضبط عملية طباعة الكتب المدرسية ووصولها إلى الإدارات التعليمية والمدارس قبل بدء الدراسة وبحد أقصى خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأضاف الهلالى فى مؤتمر صحفى على هامش ورشة العمل الأولى للجنة القومية لتطوير مناهج العلوم والرياضيات أى مخالفات ترصدها الوزارة يتم إحالتها للشئون القانونية للنيابة الإدارية فورا، ولن نسمح بأى فساد يتم فى أى قطاع فى قطاعات الوزارة.